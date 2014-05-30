فلسطين تجتاز "التحدي" وتتأهل إلى أستراليا 2015

تأهل منتخب فلسطين لكرة القدم، إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2015 بعد تجاوزه منتخب الفلبين 1- صفر في نهائي بطولة التحدي على ملعب "راسمي دهاندو" بالمالديف يوم الجمعة.

وسجل الفلطسيني أشرف نعمان، هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 58 وسط فرص ضائعة من قبل الفلسطينيين الذين احتفلوا بالتأهل لأول مرة إلى بطولة الأمم الآسيوية.

وبعد نهاية المباراة، دخل جمال محمود، مدرب المنتخب الفلسطيني بجانب اللاعبين في حالة فرح عارمة بجانب المشجعين المتواجدين في مدرجات الملعب.

وستلعب فلسطين مبارياتها في أستراليا، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اليابان والأردن والعراق.

ووصلت فلسطين إلى النهائي بعد تجاوزها منتخب أفغانستان صمن نصف النهائي بهدفي أشرف نعمان، فيما لم تتلق شباكها أي أهداف بعد انضباط دفاعي وتكتيكي عال طوال مسيرة المباريات.