الفرنسي أنيلكا: أندية قطر ترغب بخدماتي

رحب الفرنسي نيكولا أنيلكا باللعب في دوري نجوم قطر لكرة القدم الموسم المقبل، بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بأرفع الألقاب الأوروبية مع ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي ومنتخب بلاده.

وقال دوج بنجيسي، وكيل أعمال أنيلكا (35 عاما) لوسائل الإعلام: "نعم تلقينا عدة عروض من أندية قطرية، ونحن في مرحلة المفاوضات حول بعض تفاصيل العقد". وأضاف "أنيلكا أبدى موافقته على اللعب هناك، ولديه طموح للعودة إلى اللعب من جديد، نيكولا يبقى جاهزا للعب، ويبدو كأن عمره 28 عاما، ويستطيع اللعب لعامين أو ثلاثة أعوام إضافية". وتابع "أود التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب إلى أحد الأندية القطرية".

وانفصل أنيلكا عن وست بروميتش البيون الإنجليزي قبل أقل من ثلاثة أشهر، فيما جذبت قطر في السنوات الأخيرة مجموعة من اللاعبين البارزين في كرة القدم العالمية، منهم راؤول غونزاليس قائد ريال مدريد السابق وجونينهو.

وسبق لأنيلكا اللعب في ريال مدريد عندما انتقل إليه في 1999 في صفقة ضخمة قادما من أرسنال، لكنه دخل في خلافات مع مدربه حينها فيسنتي ديل بوسكي، ورحل بعد مساعدة ناديه على الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2000 بعدما هز الشباك في مباراتي الفريق في قبل النهائي ضد بايرن ميونيخ الألماني، كما لعب في التشكيلة الأساسية للمباراة النهائية. وفي نفس العام فاز أنيلكا ببطولة أوروبا مع منتخب فرنسا.

ولم يستمر أنيلكا في فريق واحد لفترة طويلة، إذ لعب أيضا في باريس سان جيرمان، وليفربول، ومانشستر سيتي، وفناربخشه، وبولتون، واندرارز، وتشلسي، وشنغهاي، ويوفنتوس خلال مسيرة طويلة شهدت العديد من مراحل الصعود والهبوط.

لكن أنيلكا اتخذ قراره بالرحيل عن وست بروميتش في 14 مارس الماضي، بعدما عاقبه الاتحاد الإنجليزي بالإيقاف خمس مباريات بداعي توجيه إشارة عدائية خلال مباراة في الدوري الممتاز في ديسمبر من العام الماضي.

وقال أنيلكا وقتها إن الإشارة كانت تهدف لتحية ممثل هزلي فرنسي يرتبط معه بعلاقة صداقة. ورغم أنه تقبل العقوبة فإنه أعلن رحيله بعدها عن وست بروميتش، وقال آنذاك "بعد محادثات مع النادي علمت أنه يمكنني العودة إلى التشكيلة تحت ظروف معينة لا يمكنني الموافقة عليها. من أجل الحفاظ على استقامتي قررت تحرير نفسي وإنهاء عقدي".