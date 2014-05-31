رئيس "العراقي": لدينا رغبة بالمشاركة في خليجي 22

أعلن عبد الخالق مسعود، الفائز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، لـ"العربية نت"، رغبته الشخصية بمشاركة منتخب العراق في بطولة خليجي 22 التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض شهر نوفمبر المقبل.



وفاز عبد الخالق مسعود، برئاسة الاتحاد العراقي في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت بالعاصمة بغداد، وتفوق مسعود على منافسه ناجح محمود الرئيس السابق الذي نال 33 صوتاً فيما كسب مسعود 42 صوتاً.



وقال مسعود في حديث خاص لـ"العربية نت": "إن شاء الله سنجتمع مع الحكومة العراقية ونقرر مشاركة أسود الرافدين في خليجي 22، ونتمنى أن يكون القرار لصالح الكرة العراقية، قراري الشخصي المشاركة ولا نريد مقاطعة أخواننا الخليجيين".



وطلب الرئيس الجديد من سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، رفع الحظر عن الكرة العراقية: "الكرة لدينا محظورة ونريد رفع الحظر عنها بعد إقامةا لانتخابات في الموعدد المحدد والتزامنا مع الفيفا واتحاد آسيا". وأضاف: "بعد استلامي الرئاسة سأعمل على توسيع الهيئة العامة وتفعيل اللجان بالاتحاد والاهتمام بالمنتخبات والأندية، أوعد الشارع الرياضي العراقي ببذل كافة الجهود".



وجاءت الانتخابات العراقية بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضية الدولية إعادة الانتخابات السابقة التي جرت صيف 2011 لوقوع خروقات ومخالفات قانونية.





