العراق يشارك بـ"خليجي 22"

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على المشاركة في خليجي 22 في المملكة العربية السعودية.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، شرار حيدر، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن "وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر أبلغنا موافقة مجلس الوزراء على المشاركة في خليجي 22 في السعودية".

وكانت الحكومة العراقية أبدت عدم رغبتها بمشاركة المنتخب العراقي في خليجي 22، بسبب نقل هذه النسخة من البطولة من البصرة إلى مدينة جدة قبل أن تنقل إلى الرياض في وقت سابق.

واعتبر حيدر هذه الخطوة تأكيدا على حرص الحكومة العراقية على تواجد الرياضيين العراقيين في كل المحافل الإقليمية والعربية والدولية، مشيدا بقرار مجلس الوزراء العراقي.

وكان من المفترض أن يقام خليجي 22 في مدينة البصرة، إلا أن عدم اكتمال منشآتها وبناها التحتية وبما ينسجم مع مكانة وأهمية هذه البطولة تقرر نقلها إلى السعودية.