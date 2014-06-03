خليلوجيتش: استبعاد قديورة "الأصعب" بحياتي

قال البوسني وحيد خليلوجيتش، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، الثلاثاء، إن قرار استبعاد عدلان قديورة لاعب وسط كريستال بالاس من تشكيلته النهائية لكأس العالم "لم يكن سهلاً"، وأنه جاء بعد أن "ضرب اللاعب بنصيحته عرض الحائط".

وقال خليلوجيتش في مؤتمر صحافي عشية مباراة ودية أمام رومانيا غداً الأربعاء هي الثانية والأخيرة خلال معسكر منتخب الجزائر في سويسرا قبل السفر الى البرازيل: "لقد كان الأمر صعباً جداً وليس من السهل حتى لو تعلق الأمر بأسوأ لاعب في العالم". وتابع: "أنا آسف بالنسبة له.. مهمة المدرب ليست سهلة على الاطلاق".

وأشار مدرب محاربي الصحراء إلى انه حذر قديورة (28 عاماً) قبل بداية الموسم بعدم الانتقال إلى فريق جديد.

وكان قديورة انتقل في فترة الانتقالات الصيفية من نوتنجهام فورست الإنجليزي إلى مواطنه كريستال بالاس، لكن تغيير المدرب ايان هولواي ومجيء توني بوليس ساهم في بقاء قديورة طول الوقت على مقاعد البدلاء أو خارج قائمة 18 مع ناديه الإنجليزي.

وأضاف مدرب الجزائر "لقد حذرته من تغيير الفريق منذ أشهر لكنه لم يسمع كلامي وضرب نصيحتي عرض الحائط، والنتيجة أنه لم يلعب كثيراً مع فريقه، وهو ما دفعني للتضحية به"، مؤكداً أنه القرار كان الأصعب الذي اتخذه في مشواره من الجانب الإنساني.