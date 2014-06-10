العين يعلن تعاقده مع عيسى الوصل لعام واحد

أعلن العين المنتمي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع راشد عيسى لاعب الوصل على سبيل الإعارة لمدة عام.

وقال العين في مؤتمر صحافي عقده اليوم لتقديم عيسى ولاعب الوسط الكوري الجنوبي لي ميونج جو المنضم حديثاً للفريق من بوهانج ستيلرز، إن تعاقد لاعب الوصل قابل للتمديد.

وظهر عيسى البالغ من العمر 23 عاماً خلال الموتمر الصحافي بقميصه الجديد ورقمه 24.

ويخضع اللاعب حالياً لفترة تأهيل من إصابة بالغة في الركبة تعرض لها قبل عام أجرى على إثرها جراحة حرمته من اللعب مع الوصل والمنتخب الإماراتي ويتوقع عودته إلى الملاعب بداية الموسم المقبل.

وقال محمد عبيد حمدون، عضو مجلس إدارة العين، خلال المؤتمر إن عقد اللاعب الكوري الجنوبي يمتد لثلاث سنوات، وسيلعب لي البالغ من العمر 24 عاماً بدلاً من الأسترالي أليكس بروسك الذي رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.