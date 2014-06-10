اليابان تطالب بفصل الشرق عن الغرب بتصفيات كأس العالم

اقترحت اليابان فصل منتخبات شرق آسيا عن الغرب في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب مشقة السفر، فقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي دراسة الموضوع في أقرب وقت ممكن وإحالته الى اللجنة التنفيذية.

وذكر رئيس لجنة التسويق في الاتحاد القاري السعودي حافظ المدلج لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، من ساو باولو أن لجنة المسابقات في غياب رئيسها الإماراتي يوسف السركال "شهدت تباينات في الرأي بين مؤيد ومعترض على الطلب الياباني، لكن الطلب لم يطرح على التصويت".

وخاضت 10 منتخبات الدور النهائي في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى مونديال البرازيل تأهل منها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران إلى الحدث العالمي، لكن العدد سيرتفع في النسخ المقبلة إلى 12 منتخباً بواقع 6 في كل مجموعة في الدور النهائي، فطلب اليابانيون أن تكون مناصفة بين شرق القارة (بما فيها الآسيان) وغربها (مع دول الوسط).

وأضاف المدلج أن "الوضع يختلف بين بطولات الأندية، حيث هناك نوع من التكافؤ في تحقيق البطولات والوصول إلى النهائيات، لكن مع المنتخبات يتوقع أن يتأهل 8 منتخبات من غرب القارة وأربعة فقط من شرقها".