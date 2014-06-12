الترجي والنجم الساحلي إلى ربع نهائي كأس تونس

تأهل الترجي إلى دور الثمانية في كأس تونس لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه حمام الأنف في دور الستة عشر للمسابقة اليوم الخميس.

ولم يجد الترجي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة الكأس برصيد 13 مرة، صعوبة في تجاوز منافسه بعدما تقدم مبكراً عن طريق شمس الدين الذوادي عقب مرور ربع ساعة من زمن اللقاء.

وعزز صانع اللعب أسامة الدراجي تقدم الترجي في منتصف الشوط الأول، قبل أن يقلص المدافع مهدي الرصايصي الفارق لحمام الأنف بعد مرور عشر دقائق من زمن الشوط الثاني، واختتم ادريس المحيرصي ثلاثية الترجي بطل الدوري قبل ربع ساعة من النهاية.

وصعد النجم الساحلي لدور الثمانية بعد فوزه 3-صفر على نجم فريانة المغمور بفضل أهداف عصام الجبالي وخالد يحيى ولسعد الجزيري.

وتخطى الصفاقسي مضيفه موج منزل عبدالرحمن المنتمي للدرجة الثالثة بنتيجة 3صفر بفضل هدفين محمد علي منصر وهدف لحسام اللواتي.

وعانى الإفريقي قبل أن ينتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد فوزه 1-صفر بصعوبة على ضيفه الملعب القابسي بفضل هدف من الظهير الأيمن حمزة العقربي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحجز الاتحاد المنستيري مكانه في دور الثمانية بعد تغلبه 3-صفر خارج ملعبه على جندوبة الرياضية الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

وفاز نجم المتلوي على مستقبل قابس 2-صفر، بينما تأهل الملعب التونسي لدور الثمانية بعد انسحاب منافسه جريدة توزر.

وسجل محمد ملاط هدفاً في الدقيقة 117 ليقود شبيبة القيروان للفوز 1-صفر على قوافل قفصة والتأهل لدور الثمانية.

وفي دور الثمانية سيلعب الترجي مع الصفاقسي والإفريقي مع الملعب التونسي، والنجم الساحلي مع نجم المتلوي، والاتحاد المنستيري مع شبيبة القيروان يوم الأحد المقبل.