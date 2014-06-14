البنزرتي التونسي يعيّن الصربي راتكو مدرباً للفريق

أعلن النادي البنزرتي الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تعاقده مع المدرب الصربي راتكو دوستانيتش لمدة عامين من أجل قيادة الفريق.

وقال البنزرتي في موقعه على الإنترنت "يعلن النادي عن تعيين الصربي راتكو دوستانيتش في منصب مدرب الفريق الأول بعد أن توصل الطرفان لاتفاق بالتعاقد لمدة عامين."

وكان البنزرتي انفصل عن مدربه التونسي نبيل الكوكي قبل أسبوع بالتراضي بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل لدور المجموعتين ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويأمل البنزرتي الذي تراجع مستواه في الدوري التونسي الموسم المنصرم أن يعود للمنافسة على القمة العام المقبل.



وسبق للمدرب الصربي البالغ من العمر 54 عاما تدريب عدة اندية صربية أبرزها رد ستار بلجراد وبلغارية منها سلافيا وليفسكي صوفيا.