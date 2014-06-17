الإيطالي جاتوزو: 3 أسلحة بيد الجزائريين في المونديال

أكد جينارو جاتوزو، لاعب ميلان الإيطالي السابق مدرب فريق أوفي كريت اليوناني، أن المنتخب الجزائري يملك ثلاثة أسلحة تمكنه من تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني والمضي قدماً في نهائيات كأس العالم 2014.

وقال جاتوزو (36 عاماً) إن الإرادة والرغبة والتنظيم أسلحة للجزائر في هذه المجموعة الصعبة قبل مباراة الخضر أمام بلجيكا يوم الثلاثاء، وتابع: "أعتقد أنه بالإرادة والرغبة والتنظيم، الجزائر يمكنها أن تقدم مباريات كبيرة، يجب عليها تجاوز المباراة الأولى".

وتحدث لاعب ميلان السابق في خط الارتكاز، لصحيفة "الهداف" الجزائرية، أنه لا يمكن تجاهل المنافسين الآخرين مثل روسيا وكوريا الجنوبية، وأضاف: "تاريخ بلجيكا يظهرها على أنها فريق صغير، لكن لا تغتروا فهي ليست كذلك لأنهم تطوروا كثيرا من ناحية الاهتمام باللاعبين الشباب".

وأوضح "روسيا منتخب معروف، ونعرف جيداً مدربها فابيو كابيلو الذي يحسن التعامل مع اللاعبين ولا يستسلم أبداً".

واشتهر جاتوزو بتدخلاته العنيفة فيما زامل جمال الدين مصباح بفريق الميلان، وأخبر مصباح جينارو جاتوزو الكثير عن الجزائر ومهمتها الصعبة في المونديال على اعتبار أنها الممثل الوحيد للعرب.