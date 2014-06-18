السد القطري يودّع قائده راؤول

ودعت إدارة نادي السد القطري، الإسباني راؤول غونزاليس الذي ارتدى قميص السد مدة موسمين، فيما حقق قائد ريال مدريد السابق بطولتي الدوري وكأس الأمير إبان احترافه مع الفريق العاصمي.

وقال جاسم الرميحي لموقع النادي الرسمي، يوم الأربعاء: "إننا نتوجه بالشكر لغوانزاليس على الفترة التي قضاها مع الفريق، ونتمنى له التوفيق في مستقبله، خصوصاً أنه موجود في أكاديمية التفوق الرياضي "إسباير"، وسننظم له حفلة تكريم كبيرة، لأنه علامة كبيرة في تاريخ السد".

وسبق أن أكدت صحيفة "الآس" الإسبانية وجود عرض لراؤول من قبل نادي نيويورك كوزموس الأميركي، وهو نفس الفريق الذي لعب فيه الأسطورة البرازيلية بيليه.

وتعاقد القطريون مع "روح البلانكو" منتصف شهر مايو عام 2012، وحصل راؤول على قميص رقم (7)، ويشغل الأخير منصبا فنيا للفئات السنية في أكاديمية اسباير للتفوق الرياضي.

ويعتبر راؤول الهداف التاريخي لريال مدريد، حيث تمكن من تسجيل 307 أهداف طوال مسيرته مع فريق العاصمة التي استقطبت المدرب مورينيو لتدريب الفريق صيف عام 2010، بيد أن الأخير اتفق مع راؤول على الرحيل خارج أسوار القلعة البيضاء.