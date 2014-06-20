العربي القطري ينفي التعاقد مع تشافي

نفى مجلس إدارة النادي العربي القطري التكهنات التي أشارت إلى تعاقده مع نجم برشلونة والمنتخب الإسباني تشافي هيرنانديز، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أجنبية وأيضاً قطرية في الساعات الماضية.

وأصدر مجلس إدارة النادي العربي، أمس الخميس، بياناً رسمياً على موقع الإلكتروني ذكر فيه: "يؤكد النادي العربي الرياضي عدم توقيع أي عقود مع اللاعب تشافي الذي يفخر أي نادٍ بتواجده في صفوفه؛ كونه من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وصاحب خبرات وإنجازات كبيرة سواء مع نادي برشلونة او المنتخب الإسباني".

وقامت مختلف وسائل الإعلام القطرية خلال اليومين الماضيين بترجمة حوار صحافي قام به مدرب العربي الجديد وهو الروماني دان بتريسكو لقناة تلفزيونية رومانية بأن اللاعب قام بالتوقيع على عقد مبدئي مع نادي العربي وقد تحدث معه هاتفياً وهو في البرازيل للمشاركة في كأس العالم مع منتخب بلاده وأعطى موافقته.

وتجدر الإشارة إلى أن اسم الإسباني تشافي تم تداوله مؤخراً في مختلف وسائل الإعلام القطرية وأشارت في البداية إلى أن الجيش فتح قنوات الاتصال معه قبل أن يدخل نادي السد على الخط للظفر بخدماته، وهو ما نفاه مسؤولو النادي في بيان رسمي، وجاءت الأخبار الأخيرة لتشير إلى أن اللاعب وقع عقداً مبدئياً مع العربي.