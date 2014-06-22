بوقرة: الجرأة والشجاعة سلاحنا أمام كوريا

اعترف مجيد بوقرة قائد منتخب الجزائر بامتلاك كوريا الجنوبية لتنظيم جيد لكنه أكد قدرة المنتخب العربي الوحيد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على تحقيق الفوز حين يلتقي الفريقان في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة يوم الأحد.

وطالب بوقرة البالغ من العمر 31 عاما والذي انتهى عقده مع لخويا القطري بنهاية الموسم المنقضي زملاءه باللعب بجرأة وشجاعة لتحقيق الفوز بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام بلجيكا 1-2.

ونقل موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الإنترنت عن بوقرة الذي قال: "كوريا منتخب جيد.. منظم تكتيكيا.. لكن يبقى بالإمكان الفوز عليه، أعرف جيدا بعض اللاعبين الكوريين بحكم تجربتي في قطر".

وأضاف "من الواضح أن علينا أن نظهر تأثيرا أكبر إذا أردنا الفوز بهذا اللقاء.. لكن علينا أن نبقى يقظين". وأضاف: أعتقد بأن المدرب سيجد الخطة المناسبة لمحاولة الفوز بهذا اللقاء المصيري.. الشيء الوحيد هو علينا أن نكون جريئين لكي لا نندم لاحقاً".