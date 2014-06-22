حسن شحاتة يعد بتحقيق البطولات مع الدفاع الحسني

قال المصري المخضرم، حسن شحاتة، إنه تولى تدريب الدفاع الحسني الجديدي المغربي من أجل قيادته لإحراز الألقاب وللتأكيد كذلك على قدرته على النجاح بعد تجربته الرائعة مع منتخب بلاده.

وتولى شحاتة، الفائز كمدرب مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات في الفترة بين 2006 و2010 قيادة الدفاع الحسني بطل كأس العرش استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

وقال شحاتة "أنا سعيد بتدريب هذا الفريق الذي كانت مفاوضاتي مع مسؤوليه قد تمت في نصف ساعة لصداقتي مع أحد مسؤوليه، وكما تعلمون فقد وقعت عقدا لمدة عامين بصفتي مدربا للفريق الأول ومشرفا عاما".

وأضاف "أشكر المدرب الذي سبقني عبدالحق بن شيخة على المجهود الكبير الذي قام به، وأعترف أنه قد ترك حملا ثقيلا بعد أن حصل مع الفريق على لقب كأس العرش، حيث أصبح ضمن الفرق الكبيرة المتوجة بالألقاب، وبالتالي فإن طموحي هو المنافسة على البطولات".

وردا على سؤال حول إمكانية تكرار ما فعله بن شيخة بالرحيل عن الفريق بعد موسم واحد لقيادة الرجاء البيضاوي "أنا إنسان مبادئ وأخلاق، وقد تلقيت عرضا من الوداد البيضاوي، لكن استعداد الفريق لعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد جعلني أعدل عنه ولكل شيخ طريقته".

وأكد شحاتة أنه سيسافر إلى مصر لمدة خمسة أيام سيدرس فيها بعض المباريات السابقة للجديدي قبل أن يعود نهاية الشهر الجاري.