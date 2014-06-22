مدرب الجزائر مهدد بالإيقاف عاماً كاملاً

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة مالية على البوسني وحيد خليلودزيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري وغرمته25 ألف فرنك سويسري بسبب عدم تطبيقه للتعليمات الخاصة بالتعامل مع وسائل الإعلام.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية في موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدر عليم، أن لجنة الانضباط التابعة لـ"فيفا"، اجتمعت الأربعاء الماضي وأقرت عقوبة مالية تصل إلى 25 ألف فرنك سويسري بحق خليلودزيتش بسبب سوء تعامله مع وسائل الإعلام خلال تغطية نشاطات "الخضر" بـ "مونديال البرازيل".

وأوضح المصدر أن "فيفا" وجه استدعاء لخليلودزيتش بقصد المثول أمام لجنة الانضباط بعد المونديال، لسماع أقواله بخصوص سوء تعامله مع وسائل الإعلام، وعدم احترام تعليمات وقوانين البطولة، فضلاً عن تكرار توجيه انتقاداته للحكام وكذا الهيئات الكروية.

كما لفت إلى أن خليلودزيتش مهدد بالإيقاف لمدة عام واحد في حالة عدم حضوره أي مؤتمر صحافي إجباري، سواء قبل المباراة أو بعدها. وكان خليلودزيتش، قد أرغم مجيد بوقرة قائد المنتخب الجزائري، على عدم حضور المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة التي خسرتها الجزائر من بلجيكا 2-1، في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة.