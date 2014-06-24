الفتح الرباطي يضمّ آدم النفاتي إلى صفوفه 5 مواسم

أعلن الفتح الرباطي المنتمي لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الدولي آدم النفاتي مهاجم ليل الفرنسي.

وأبلغ النادي المغربي رويترز بأن النفاتي البالغ من العمر 21 عاماً وقّع لخمس سنوات دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد.

ولعب النفاتي مع ناشئي الفتح الرباطي قبل أن ينتقل إلى أكاديمية محمد السادس بسلا ليحترف بعدها في ليل لكنه اكتفى باللعب مع الفريق الاحتياطي.

وشارك النفاتي في فوز منتخب المغرب للشباب بذهبية ألعاب البحر المتوسط بتركيا بجانب فضية دورة الألعاب الفرنكفونية بفرنسا وذهبية ألعاب التضامن الإسلامي بإندونيسيا، كما شارك في مباراة واحدة ودية مع منتخب المغرب الأول.

ويعتبر النفاتي ثالث صفقة يبرمها الفتح الرباطي الذي سيشارك في كأس الاتحاد الإفريقي التي فاز بلقبها في 2010 بعد المالي مصطفى كوندي والمهاجم المهدي الباسل.

وتنطلق تدريبات الفتح بقيادة المدرب وليد الركراكي مطلع يوليو المقبل.