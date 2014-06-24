براهيمي: سنكـتب تاريخاً جديداً للجزائر في المونديال

اعتبر ياسين براهيمي صانع ألعاب المنتخب الجزائري أن بإمكانه وزملائه صناعة التاريخ والتأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ "ثعالب الصحراء"، وأنه باستطاعة المنتخب الجزائري ضمان تأهله إلى الدور الثاني عن المجموعة الثامنة من خلال الفوز على نظيره الروسي بعد غد الخميس، وحتى إن التعادل سيكون كافيا في حال خسارة كوريا الجنوبية أو تعادلها مع بلجيكا التي ضمنت تأهلها.

وقال لاعب غرناطة الإسبانية: "إنها إحدى أهم المباريات في مسيرتي" وأضاف "إنها مباراة ستسمح لنا بكتابة فصل جديد في تاريخ بلادنا، وهذا كل ما نفكر به".

وأشار براهيمي صاحب الـ24 عاماً والمولود في فرنسا والذي دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما قبل أن يقرر اللعب لمصلحة بلده الأم، الى أن اللاعبين سيبقون أقدامهم على الأرض قبل المباراة ضد روسيا رغم الآمال المعقودة عليهم في الجزائر.

أما زميله المهاجم نبيل غيلاس الذي يدافع عن ألوان بورتو البرتغالي، فقال إن الهدف الذي يسعى إليه اللاعبون هو أن يمنحوا بلادهم فوزها الثاني على التوالي بعد الأول على كوريا الجنوبية (4-2) أول من أمس الأحد حين حقق "ثعالب الصحراء" انتصارهم الأول في النهائيات منذ تغلبهم على ألمانيا الغربية وتشيلي في مونديال 1982.

وأضاف "نحن محافظون على رباطة جأشنا وعلى تركيزنا أيضا. سنحاول أن نحقق نتيجة ثانية رائعة وإسعاد الشعب الجزائري".

وقبل الحصة التمرينية، اجتمع المدرب البوسني-الفرنسي وحيد خليلودزيتش باللاعبين لمدة 10 دقائق من أجل تحفيزهم.

ومن المتوقع أن يجري خليلودزيتش الذي يعتبره البعض محظوظا جدا لاحتفاظه بمنصبه رغم الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية العام الماضي، بعض التعديلات على التشكيلة التي ستواجه روسيا ومدربها الإيطالي فابيو كابيلو.

وهناك احتمال أن يزج خليلودزيتش الذي شارك سابقا في كأس العالم كلاعب في صفوف المنتخب اليوغوسلافي عام 1982، بمهاجم ليستر سيتي الإنكليزي رياض محرز بدلا من عبد المؤمن جابو، وبمدحي لحسن بدلا من كارل مجاني.



