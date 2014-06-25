الأهلي يعلن عن عودة غالي الموسم المقبل

قال محمود طاهر رئيس نادي الأهلي الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه اتفق مع إدارة نادي ليرس البلجيكي على عودة حسام غالي لصفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وذكر موقع الأهلي المصري على الإنترنت أن الإعلان جاء خلال زيارة طاهر للفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد للقاء الزمالك في افتتاح مباريات الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل.

وأضاف طاهر أن هذا الاتفاق جاء "بعد اتصالات مكثفة مع نادي ليرس وعقب ترحيب حسام غالي لعودته لبيته من جديد بصفة نهائية".

ونشأ غالي بين صفوف الأهلي وتركه في 2003 لينضم الى فينوورد الهولندي حيث لعب بين صفوفه لموسمين ونصف الموسم.

وانتقل غالي (32 عاما) في يناير 2006 الى توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز حيث لعب هناك أيضا مع ديربي كاونتي على سبيل الإعارة.

وعاد غالي الى الأهلي عام 2010 بعد موسم ونصف الموسم مع النصر السعودي قبل أن ينتقل الى ليرس الذي يملكه رجل الأعمال المصري ماجد سامي في يوليو من العام الماضي.

وسيكون غالي ثالث صفقات الأهلي هذا الصيف بعد ضم كل من المهاجم الإثيوبي صلاح الدين سعيد من وادي دجلة وإسلام رشدي صانع ألعاب المنيا.

وفي وقت سابق قال حسين السيد لاعب وسط مصر المقاصة إنه قام اليوم بالتوقيع على استمارات الانضمام لصفوف الأهلي.

وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية اليوم "توجهت اليوم للأهلي والتقيت بعلاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة وقمت بالتوقيع على استمارات إبداء رغبتي في الانضمام للاهلي."