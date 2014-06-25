عماد متعب يسابق الزمن قبل مواجهة الزمالك

ربما يصبح بوسع عماد متعب أن يعود أخيرا إلى تشكيلة ناديه الأهلي عندما يواجه غريمه الزمالك في الجولة الأولى للدورة الرباعية الحاسمة للقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وابتلي متعب (31 عاما) بالإصابات على مدار العام الأخير ولم يشارك إلا في عدد محدود من المباريات لكنه خضع مؤخرا للعلاج في دبي ومن المفترض أن يكون بوسعه المشاركة في المباريات.

وقال إياب علي طبيب الأهلي إن متعب شارك بقوة في مران الأهلي أمس الثلاثاء وظهر بحالة بدنية وفنية جيدة.

وأضاف "متعب بات جاهزا لمباراة الزمالك وإن كان يفضل مشاركته في جزء من المباراة إذا ما قرر الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك الاعتماد عليه وتأكد من جاهزيته الفنية للقمة".

لكن في المقابل فإن الأهلي سيفتقد جهود رامي ربيعة بسبب معاناته من إصابة في عضلات البطن وأعلى الساق.

وتضم الدورة الرباعية أيضا فريقي سموحة وبتروجيت وسيلتقي كل فريق مع الآخر في دوري من دور واحد ويتوج الفائز بطلا للدوري.

