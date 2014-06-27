خليلودزيتش: تأهل محاربي الصحراء.. فرحة لا توصف

أعرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الجزائري، عن سعادته الكبيرة بقيادة محاربي الصحراء" إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى عقب التعادل مع روسيا 1-1، اليوم الخميس، في كوريتيبا ضمن المجموعة الأخيرة لمونديال البرازيل.

وقال خليلودزيتش: "إنها فرحة لا توصف هذا المساء والتأهل مستحق. الجزائر قدمت مباراة بطولية، وتأهلنا إلى الدور ثمن النهائي مستحق، هناك فخر كبير بما قدمنا به منذ 3 أعوام. إنه تطور هائل".

وأضاف "هذا المساء بحثنا عن هدية كبيرة بتفان وسخاء. من الجميل أن يكون لديك منتخب يقاتل بهذه الطريقة".

وضرب خليلودزيتش عصفورين بحجر واحد، فهو حقق حلم الجزائر بالتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني، ورد الاعتبار لنفسه بعدما كان قاب قوسين من خوض العرس العالمي للمرة الأولى في تاريخه قبل 4 أعوام على رأس الإدارة الفنية للمنتخب العاجي، حيث أقيل قبل انطلاق العرس الكروي في جنوب إفريقيا بثلاثة أشهر، وتم التعاقد مع السويدي زفن غوران اريكسون.

وشكلت قيادة الجزائر إلى الدور الثاني تحديا للمدرب الفرنسي الجنسية، لأنه أقيل من منصبه بعد أن خدم لمدة سنتين ونصف السنة بكل إخلاص، وبعد 25 مباراة تلقى فيها هزيمة واحدة وكانت أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2010.