مقتل شخصين وإصابة 31 في احتفالات الجزائريين

قتل شخصان وأصيب 31 آخرون في حوادث رافقت الاحتفالات الصاخبة بتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم المقامة بالبرازيل، إثر تعادله مع روسيا 1-1، أمس الخميس، في ختام مباريات المجموعة الثامنة.

وذكر زهير بن امزار، مسؤول في جهاز الدفاع المدني، للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، أن فتى (16عاماً) لقي حتفه بولاية برج بوعريريج التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شرق الجزائر، بعدما دهسته سيارة، فيما لقي شخص ثان حتفه عند انحراف سيارة واصطدامها بشجرة في ولاية معسكر غرب الجزائر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأشار المسؤول إلى إصابة 19 شخصاً بولاية جيجل، وستة آخرين بالعاصمة الجزائر، وثلاثة بولاية المدية التي تبعد بنحو 90 كيلومترا جنوب الجزائر. وكان شاب (24 عاما) وهو نجل رشيد بوعبدالله، رئيس المرصد الجزائري للرياضة، لقي حتفه خلال احتفالات فوز الجزائر على كوريا الجنوبية 4-2، الأحد الماضي، إثر تعرضه لسقوط مميت من على دراجة نارية.

ودعا جهاز الدفاع المدني المشجعين إلى التعقل في التعبير عن فرحتهم وعدم التهور في قيادة السيارات.