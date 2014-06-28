الصفاقسي يتخلى عن الدو ويفاوض تروسييه

ذكرت تقارير محلية، اليوم السبت، أن النادي الصفاقسي قرر عدم تجديد عقد مدربه حمادي الدو، ودخل في مفاوضات مع الفرنسي فيليب تروسييه، بعد خسارة الفريق نهائي كأس تونس كرة القدم أمس الجمعة.

وأخفق الصفاقسي في إنقاذ موسمه المحلي بعد خسارة نهائي الكأس 1-صفر أمام غريمه النجم الساحلي بعدما استقبل مرمى الفريق هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال راديو "شمس إف إم" الخاص في تقرير "من المنتظر أن تعلن إدارة الصفاقسي عدم تجديد عقد المدرب حمادي الدو الذي ينتهي يوم 30 يونيو".

وألمح الدو عقب خسارة فريقه أمام النجم الساحلي إلى إمكانية رحيله عن الصفاقسي بقوله: "تلقينا هدفا قاتلا وغير منتظر. حاولت إسعاد جماهير فريقي، وقمت بواجبي، وضميري مرتاح، وأتمنى للصفاقسي التوفيق والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وعمل الدو كمساعد للهولندي رود كرول قبل أن يرتقي لمنصب الرجل الأول، لكنه أخفق هذا الموسم في قيادة الفريق للاحتفاظ بلقب الدوري، واكتفى باحتلال المركز الثاني.

وأضاف التقرير الإذاعي "ستعقد الهيئة المديرة للصفاقسي اجتماعا مع المدرب الفرنسي فيليب تروسييه يوم الثلاثاء للتفاوض معه حول توقيع عقد لموسمين لخلافة الدو في تدريب الفريق".

ويبقى الصفاقسي داخل دائرة المنافسة في دور الثمانية (دور المجموعتين) بدوري أبطال إفريقيا، ويحلم بإحراز اللقب لأول مرة.