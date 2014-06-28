30 ألف يورو لكل لاعب جزائري مقابل هزيمة الألمان

رصد اتحاد كرة القدم الجزائري مكافأة مالية قدرها 30 ألف يورو لكل لاعب بالمنتخب الأول في حال الفوز على ألمانيا، يوم الاثنين، في دور الـ16 بنهائيات كأس العالم الحالية بالبرازيل.

وذكرت صحيفة "الهداف" الجزائرية المتخصصة، اليوم السبت، نقلاً عن مصدر موثوق أن هذه المكافأة خاصة بمباراة ألمانيا ولن تؤثر على مكافأة الـ50 ألف يورو التي ضمنها كل لاعب بتأهل محاربي الصحراء للدور الثاني بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ. فيما كان نصيب المدير الفني البوسني وحيد خليلودزيتش، ضعف المبلغ أي 100ألف يورو.

وأضافت الصحيفة أن المكافآت المالية ستصبّ في أرصدة اللاعبين بعد نهاية المونديال، موضحة أن محمد روراوة، رئيس اتحاد الكرة، لم يتحدث مع اللاعبين في الموضوع وغادر إلى ريو دي جانيرو.



يُذكر أن الجزائر تعرّضت إلى هزيمة في بداية مشوارها أمام بلجيكا 1-2، قبل أن تسحق كوريا الجنوبية 4-2، وتتعادل مع روسيا إيجاباً 1-1.