الأهلي القاهري يتعاقد مع غالي لثلاث سنوات

أعلن الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أنه استكمل إجراءات استعادة خدمات قائده حسام غالي بعقد لمدة ثلاث سنوات اليوم الأحد.

وكان الأهلي أعلن الأسبوع الماضي توصله لاتفاق مع ليرس البلجيكي على استعادة جهود غالي قبل أن ينقل موقع النادي عن علاء عبدالصادق، المشرف العام على الكرة، قوله: "حسام غالي وقع رسميا للأهلي لمدة ثلاث سنوات بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة". وأضاف "غالي يعد إضافة كبيرة كونه أحد اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والمهارة المتميزة".

ونشأ غالي بين صفوف الأهلي وتركه في 2003 لينضم إلى فينوورد الهولندي حيث لعب بين صفوفه لموسمين ونصف الموسم.

وانتقل غالي (32 عاماً) في يناير 2006 إلى توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث لعب هناك أيضا مع ديربي كاونتي على سبيل الإعارة.

وعاد غالي إلى الأهلي في 2010 بعد موسم ونصف الموسم مع النصر السعودي قبل أن ينتقل إلى ليرس الذي يملكه رجل الأعمال المصري ماجد سامي في يوليو من العام الماضي.