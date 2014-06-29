الاتحاد الجزائري ينفي طلب المدرب إفطار اللاعبين

رفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي له، ادعاء طلب البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، إفطار اللاعبين خلال منافسات مونديال البرازيل 2014.

وأكد بيان اتحاد الكرة الجزائري أن المدرب لم يطلب أبدا من لاعبي المنتخب الوطني عدم الصيام في رمضان خلال فعاليات كأس العالم 2014.

في سياق ذات صلة، كان المدرب البوسني وحيد قد رفض إجابة الصحافيين الذين تناولوا مسألة الصيام خلال الندوة الصحافية ما قبل المباراة الجزائر وروسيا حيث أكد قائلا: "إنني هنا لأتحدث عن كرة القدم، وليس السياسة أو الدين".

ويخوض المنتخب الجزائري مباراة هامة في دور الستة عشر أمام المنتخب الألماني، فيما قدم محاربو الصحراء مباريات مميزة بعدما تغلبوا على كوريا الجنوبية 4-2، وتعادلوا أمام الروس 1-1، وخسروا مباراتهم الأولى أمام بلجيكا 1-2.



