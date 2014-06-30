الزمالك ينوي منح ميدو فرصة الاستمرار بالتدريب

قال نادي الزمالك إنه سيواصل منح الفرصة لمدربه الشاب أحمد حسام "ميدو" رغم الخسارة من الأهلي في مستهل الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدف دون رد يوم السبت الماضي لتظهر الخلافات بين أعضاء الجهاز الفني مما أطاح بأحمد عبد الحليم مدير الكرة وعبد الرحيم محمد المدرب المساعد.

وقال احمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة إن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا منفردا بإقالة الاثنين.

وأضاف سليمان لـ"رويترز" اليوم الاثنين "استجبنا لطلبات ميدو بالاستغناء عن خدمات عبد الحليم ومحمد". وتابع "ميدو هو أيضا الذي سبق أن طلب الاستغناء عن خدمات هشام يكن وطارق السيد (المدربين المساعدين) قبل عدة أسابيع... وميدو هو الذي وافق على تعيين محمد صلاح وعبد الحليم علي خلفا لعبد الرحيم محمد واحمد عبد الحليم."

وأشار سليمان الى أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرر منح الفرصة كاملة لميدو رغم حداثته في التدريب.



وأضاف "ندعمه وسنواصل تدعيمه باعتباره يمثل مشروعا لمدرب جديد في الزمالك ولم نتأخر عن تلبية أي مطالب له منذ أن عين قبل ستة أشهر".



وتولى ميدو تدريب الزمالك بقرار من مجلس الإدارة السابق برئاسة كمال درويش ولم يمانع المجلس الحالي في استمراره في مهام عمله. وأكد سليمان أن الهزيمة من الأهلي هي التي جعلت البعض يتكهن بأن مجلس الإدارة سيسعى لإقالة ميدو.

وأضاف "لن نطيح بميدو وسيظل مدربا للزمالك حتى انتهاء عقده إلا إذا رغب هو في ترك المهمة". ويمتد عقد ميدو مع الزمالك لموسمين ونصف الموسم مضى منهم ستة أشهر.

وأكد المشرف العام على الكرة أن مجلس الإدارة لم يفقد الأمل في الدورة الرباعية رغم الهزيمة من الأهلي.



وأشار سليمان الى أن الفريق سيبذل قصارى الجهد في المباراتين المتبقيتين ليحقق أفضل نتيجة تضمن له على الاقل التواجد في دوري ابطال افريقيا في الموسم المقبل اذا ما حصل على المركز الثاني في الدورة الرباعية.

وستشهد الجولة الثانية من الدورة الرباعية التي ستقام في الثاني من يوليو تموز المقبل مواجهة الزمالك مع سموحة بينما سيلتقي

بتروجيت مع الأهلي.



وستقام الجولة الثالثة في السابع من يوليو المقبل وستشهد لقاء الأهلي مع سموحة بينما سيلعب الزمالك مع بتروجيت باستاد الإسكندرية في اليوم ذاته.