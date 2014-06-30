بوتفليقة يشحذ همم الجزائريين قبل ملحمة الألمان

أعرب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن إيمانه بقدرة منتخب بلاده لكرة القدم على تحقيق إنجاز في مواجهة ألمانيا ضمن الدور الثاني لمونديال البرازيل اليوم الاثنين.

وقال بوتفليقة في رسالة موجّهة إلى لاعبي المنتخب نقلتها الوسائل الإعلامية: "لا أستطيع أن أتصوّر أنكم لا تستطيعون تكرار إنجاز أسلافكم الذي نجحوا في أحد أيام عام 1982 في خيخون (إسبانيا) في الفوز على الخصم عينه الذي ستواجهونه في هذا الشهر الفضيل.

وبالنسبة للرئيس الجزائري ليس التأهل إلى الدور الثاني "سوى الخطوة الأولى"، التي "تتطلب مراحل أخرى يجب تخطّيها لانتزاع النصر النهائي ورفع ألوان بلدكم عالياً في السماء البرازيلية".

ودعا بوتفليقة الخضر الى "المضي قدماً ببركة الله وحمايته ودعم جمهوركم وصلوات أقربائكم وأصدقائكم". وهذه هي الرسالة الرابعة للرئيس الجزائري للمنتخب منذ انطلاق المونديال.

وكان المنتخب الجزائري حقق إنجازاً تاريخياً في مونديال 1982 في إسبانيا من دون أن ينجح في تخطي الدور الاول، حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ألمانيا الغربية 2-1 بنجومها في مقدمتهم بول برايتنر وكارل هاينتس رومينيغه، ثم تغلب على تشيلي 3-2 في الجولة الثانية، وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور الثاني لولا "تواطؤ" ألمانيا والنمسا في المباراة الثالثة الأخيرة من الدور الاول.