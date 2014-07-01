الأهلي القاهري يتعاقد مع لؤي وائل من ليرس البلجيكي

قال علاء عبدالصادق، المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي، إن ناديه المنافس في دوري مصر الممتاز لكرة القدم، تعاقد رسميا مع لؤي وائل، مدافع ليرس البلجيكي لمدة خمسة أعوام.

وأضاف عبدالصادق في تصريح عبر الموقع الرسمي للأهلي على الإنترنت "التعاقد هذا يأتي في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مسيرة الانتصارات والبطولات وتحقيق طموحات جماهير الأهلي".

وكان لؤى وائل بدأ مشواره الكروي ضمن ناشئي الأهلي قبل أن ينتقل إلى ليرس.

وكان الأهلي استعاد جهود صانع اللعب حسام غالي (32 عاما) من ليرس أيضا في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما تعاقد معه لثلاثة أعوام.