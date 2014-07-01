لاودروب يقود تدريبات لخويا القطري

وصل الدنماركي مايكل لاودروب، مدرب فريق سوانسي سيتي الإنجليزي سابقا، إلى الدوحة، مساء الاثنين، لقيادة الجهاز الفني لبطل الدوري القطري لخويا في الموسم المقبل خلفا للبلجيكي ايرك غيريتس الذي فسخ النادي عقده بالتراضي نهاية الموسم الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للخويا على الإنترنت أن لاودروب سيقود تدريبات الفريق للمرة الأولى مساء اليوم الثلاثاء، في بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وسيعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن عملية الانتقال وتفاصيل التعاقد مع لاودروب.

وكان مايكل لاودروب من أبرز نجوم الكرة الدنماركية، ولعب مع منتخب الدنمارك لكرة القدم في مونديالي 1986 و1998، وهو خاض 104 مباريات دولية سجل خلالها 37 هدفا.

وسبق للنجم الدنماركي أن احترف في برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، وقد اختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعبا حيا في مارس 2004.

وكان لاودروب، مساعد مدرب منتخب الدنمارك لكرة القدم بين عامي 2000 و2002، وفي العام 2002 تولى تدريب نادي بروندبي الدنماركي حتى 2006.