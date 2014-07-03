الكويت يضم رافائيل باستوس لموسم

أعلن نادي الكويت، حامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح البرازيلي رفائيل باستوس لموسم واحد.

ونقلت صفحة الكويت على موقع تويتر عن عادل عقلة، مدير كرة القدم في النادي قوله "سينضم البرازيلي باستوس لتدريبات الفريق اليوم الخميس".

ويعد باستوس ثاني لاعب برازيلي يضمه الكويت استعدادا للموسم الجديد بعد لاعب الوسط مكاليلي الذي تعاقد معه الشهر الماضي قادما من أكاديميكا البرتغالي.

وفي وقت سابق، أعار الكويت لاعبه البرازيلي الآخر روجيريو إلى الشباب السعودي، كما انفصل عن المهاجم التونسي عصام جمعة، ولاعب الوسط الإيراني الدولي جواد نيكونام.

ولعب باستوس (29 عاما) بين صفوف النصر السعودي في النصف الأول من الموسم الماضي، قبل انتقاله إلى ليفسكي صوفيا البلغاري.