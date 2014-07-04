الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع فوزينيتش ب 6 ملايين يورو

أعلن نادي الجزيرة ثالث الدوري الإماراتي لكرة القدم، ضم مهاجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في الأعوام الثلاثة الأخيرة المونتنيغري ميركو فوزينيتش والبوركينابي جوناثان بيتروبيا لاعب رين الفرنسي للموسم الجديد 2014- 2015 وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكان الجزيرة تعاقد في حزيران/يونيو الماضي مع المدرب البلجيكي ايريك غيريتس بديلا للإيطالي والتر زينغا، الذي تعهد بإعادة الفريق الإماراتي إلى منصات التتويج التي غاب عنها كليا في الموسم الماضي.

كما ترتقب مشاركة الجزيرة في دوري أبطال آسيا بعدما حل ثالثا في الدوري المحلي خلف الأهلي والوحدة.

ووصل فوزينيتش إلى أبوظبي أمس الخميس وأجرى الفحوصات الطبية الروتينية، قبل إعلان الجزيرة التعاقد معه رسمياً دون تحديد قيمة الصفقة، إلا أن الصحافة الإماراتية تحدثت أنها تصل إلى ستة ملايين يورو.

ويعد فوزينيتش 30 عاما من اللاعبين المعروفين بمهاراتهم العالية، وهو بدأ مسيرته مع سوتييسكا نيكسيتش في الجبل الأسود عام 1999، قبل أن يخوض أول تجربة احترافية مع ليتشي الإيطالي من عام 2000 حتى 2006، وقد سجل 34 هدفا في 113 مباراة خاضها في صفوفه، منها 19 هدفا في الدوري عام 2005.

وفتح التألق مع ليتشي الباب واسعا أمام فوزينيتش للانضمام إلى روما عام 2006 الذي بقي في صفوفه حتى 2011 وخاض خلال هذه الفترة مع نادي العاصمة 202 مباراة وسجل 46 هدفا.

وانضم اللاعب الدولي السابق في صفوف صربيا والحالي في الجبل الأسود إلى يوفنتوس عام 2011 وخاض 94 مباراة وسجل 26 هدفا، ولكن عدم اعتماد المدرب انطونيو كونتي عليه عجل في رحيله عن بطل الدوري الايطالي وتفضيله خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي.

