العين يضم ستوتش.. ويقترب من فوزينيتش

أعلن نادي العين، بطل كأس الإمارات لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع السلوفاكي ميروسلاف ستوتش، لاعب وسط فنربغشة التركي بنظام الإعارة لمدة عام.

ولم يذكر العين قيمة الصفقة التي قدرت وسائل الإعلام الإماراتية أن تكون وصلت إلى مليون يورو.

وسبق لستوتش الدولي السلوفاكي منذ العام 2009 أن لعب مع تشلسي الإنجليزي (2008 - 2010) وفنربغشة (2010 - 2013)، وخاض تجربتين مع توينتي انشكيده الهولندي وباوك ايك اثينا اليوناني.

وسيكون ستوتش الأجنبي الثالث في صفوف العين، بعد الغاني اسامواه جيان، والكوري الجنوبي لي مايونغ جوو.

ويستعد العين للعب مع الاتحاد السعودي في 19 أغسطس، و26 منه ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، كما يتطلع إلى استعادة تفوقه في الدوري الإماراتي بعد فقدان اللقب الذي أحرزه 11 مرة لصالح الأهلي في الموسم الماضي.

على خط آخر، اقترب الجزيرة من التعاقد مع مهاجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في السنوات الثلاث الأخيرة المونتنيغري ميركو فوزينيتش.

ووصل فوزينيتش إلى أبوظبي لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، قبل الانضمام إلى النادي الإماراتي لمدة ثلاثة أعوام في مقابل ستة ملايين يورو.