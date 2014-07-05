خليلودزيتش: ثقة الجزائريين تساوي ذهب العالم

أكد البوسني وحيد خليلودزيتش، المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أنه لم يحسم مستقبله بعد مؤجلا ذلك إلى ما بعد عودته من العطلة.

وقال خليلودزيتش في حوار لصحيفة "ليكيب" مساء الجمعة، إنه لا يريد التحدث عن مستقبله القريب لافتا إلى أنه تلقى الكثير من العروض من أندية كبيرة في اليومين الأخيرين، موضحا أنه يريد الذهاب في عطلة ثم بعدها يمكنه الكشف عما سيفعله.

وأرجأ خليلودزيتش الحديث عن عرض نادي طرابزون سبور التركي معترفا أنه تأثر كثيرا بالاستقبال الذي حظي به في الجزائر بعد عودة محاربي الصحراء من البرازيل.

وقال "رؤية كل هؤلاء الناس سعداء واستقبالي من جانب رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) الذي طلب مني البقاء، أمر لن أنساه أبدا، إنه أقوى من كل شيء. لقد تأثرت لثقة الشعب. رائع أن تجعل الشعب سعيدا، هذا ليس له ثمن إنه يساوي ذهب العالم".

وذكر خليلودزيتش أنه ليس هناك الكثير من المدربين الذين يتفوقون عليه في الجانب التكتيكي، مشيرا إلى التغييرات الخمسة التي دفع بها في المباراة التي خسرتها الجزائر أمام ألمانيا بهدفين لهدف بعد التمديد في دور الستة عشر من نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل، وإشراك كل اللاعبين تقريبا.

وعاد خليلودزيتش للمباراة ضد ألمانيا، وقال إن المنتخب الجزائري كان قريبا من إقصاء منتخب المانشفات وتحقيق إنجاز كبير لم تقو عليه حتى فرنسا، منوها إلى الفرص التي أتيحت لـ"الخضر" واعتماده على ثلاثة مهاجمين ثم أربعة. غير أنه كشف أنه كان يعرف أنه سيخسر المباراة بعد امتدادها للوقت الإضافي نظرا للتفوق البدني للألمان.

ووصف خليلودزيتش وصول المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني من مونديال البرازيل بالنجاح الكبير الذي لم يتوقعه إلا القليل مشيدا بطريقة لعب الفريق التي أعجبت البرازيليين كثيرا.

