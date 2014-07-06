الاتحاد المصري يعلن انطلاق الدوري شهر سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.



وجاء الإعلان عشية اليوم الختامي لدورة رباعية حاسمة للقب المسابقة التي لم تستكمل منذ توج الأهلي بطلا لها في 2011.





والأهلي هو الأقرب لإضافة اللقب لخزائنه العامرة بالألقاب حيث يكفيه التعادل مع منافسه المباشر سموحة للفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.





وقال الاتحاد المصري بموقعه على الانترنت "جاء ذلك بعد مشاورات مكثفة.. من أجل تحقيق المصلحة العامة للمنتخب."





وأفشلت مشاكل سياسية وتوتر أمني محاولات استكمال الدوري المصري في 2012 و2013 بعد ثورة شعبية في 2011 لكن الموسم الحالي يقف على بعد يوم واحد من الاكتمال.



