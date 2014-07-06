الفرنسي كوافيك مدرباً لمولودية العلمة الجزائري

عين نادي مولودية العلمة الجزائري لكرة القدم الفرنسي دونيس كوافيك مدربا جديدا له خلفا لمواطنه جول أكورسي، حسب خطة جديدة للإدارة الجزائرية بتحقيق الأهداف المنشودة الموسم المقبل .

وذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن كوافيك سيبدأ العمل مع فريقه الجديد اليوم أو غدا الاثنين، على أن يساعده في مهمته الكاميروني هانس أجبو والجزائري عبدالنور بوصبيعة إلى جانب الجزائري الآخر عبدالعزيز الربعي كمدرب للحراس.

الرجل الفرنسي لكوافيك صاحب الـ57 عاماً لديه رغبة في تدريب منتخب بنين فيما بين عامي2010 و2011، فيما يؤكد لوسائل الإعلام الجزائرية قدرته على إيصال الفريق إلى مراكز عليا بعد نيل مولودية العلمة المركز الرابع وحصد 48 نقطة الموسم الفائت.