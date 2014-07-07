الجيش الملكي يتعاقد مع المدافع السردي

أعلن فريق الجيش الملكي الذي ينافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه ضم إسماعيل السردي مدافع نهضة بركان السابق، لتعويض غياب ياسين الكردي الذي انضم للوداد البيضاوي.

ووقع السردي (28 عاماً) وهو من خريجي مدرسة الناشئين بنادي الرشاد البرنوصي على عقد لمدة عامين مع الجيش الملكي، بعد أن أصبح لاعباً حراً عقب انتهاء عقده مع نهضة بركان.



والسردي هو ثالث لاعب يضمه الجيش الملكي بعد توفيق اجروتن ومحمد الشيخي الذي كان يلعب في فرنسا. واستهل الجيش الملكي استعداداته للموسم المقبل الذي يتوقع أن ينطلق في أغسطس المقبل بتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على نهضة بركان يوم السبت الماضي بالدار البيضاء في لقاء ودي. وسيلتقي الفريقان مجدداً بعد غد الأربعاء.

وسيخوض الجيش الملكي مباراتين وديتين مع المغرب التطواني بطل الدوري المغربي، ويستعد الجيش الملكي للسفر في بداية الشهر المقبل إلى البرتغال لمدة عشرة أيام من أجل خوض معسكر إعدادي تتخلله أربع مباريات ودية.