الفيفا يبقي الجزائري حيمودي ضمن حكام المربع الذهبي

أبقت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي على الجزائري جمال حيمودي ضمن لائحة من 15 طاقما من أصل 25 للاستمرار في قيادة مباريات المربع الأخير لمونديال البرازيل 2014 لكرة القدم، فيما قاد حيمودي حتى الآن مباراتي هولندا مع أستراليا، وإنجلترا مع كوستاريكا في الدور الأول، وبلجيكا مع الولايات المتحدة في الدور الثاني.

وذكر موقع الاتحاد الدولي، اليوم الاثنين، أن "لجنة الحكام أكدت في اجتماع عقدته برئاسة جيم بويس، لائحة بأسماء الحكام المتبقين لقيادة المباريات الأربع الأخيرة في نهائيات كأس العالم البرازيل. سيبقى متواجدا في البرازيل 15 ثلاثي حكام من أصل 25، على أن يتم من بين هؤلاء اختيار من سيدير المباريات الأربع المتبقية".

وأضاف أن اللجنة "حددت بعد متابعة دقيقة لجميع الحكام ومساعديهم بشكل يومي اللائحة بالتعاون مع الجهاز الفني. وتماشيا مع كيفية عملية الاختيار التي تمت على مدى مباريات البطولة، كانت النوعية هي المعيار الأساسي، في حين أخذت أيضا في عين الاعتبار النواحي البدنية والطبية والفنية".

وقال رئيس لجنة الحكام، السويسري ماسيمو بوساكا "مع اقتراب البطولة من نهايتها، أود أن أوجه الشكر إلى جميع الحكام، وأعني بذلك 25 ثلاثيا تحكيميا، وثماني ثنائي من حكام الدعم".

وبقي الياباني يويتشي نيشيمورا الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد منح البرازيل ركلة جزاء سخية في مباراة الافتتاح ضد كرواتيا عندما كانت النتيجة 1-1، لدرجة أن بعض الصحف البرازيلية كتبت في اليوم التالي" اريغاتو" (شكرا باليابانية).

وسيقود الحكم المكسيكي ماركو رودريغيز، الذي لم ير عضة الأورغوياني لويس سواريز للإيطالي جيورجيو كييليني، مباراة القمة بين البرازيل وألمانيا، غدا الثلاثاء في نصف النهائي الأول.