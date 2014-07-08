الأندية الأوروبية تلاحق الجزائري سليماني

وصلت عروض قيمة من قبل أندية أوروبية إلى إسلام سليماني، مهاجم منتخب الجزائر، وفريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إثر تألق اللاعب في نهائيات كأس العالم 2014 وتسجيله هدفين بمرمى كوريا الجنوبية وروسيا.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بموقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء، أن قيمة سليماني في سوق انتقالات اللاعبين وصلت لعشرة ملايين يورو، فيما أوضحت أن العروض والاهتمامات مقدمة من قبل أندية كريستال بالاس وويستهام ونيوكاسل الإنجليزية، وماينز وشالكه الألمانيين، وطرابزون سبور التركي الذي سيدربه البوسني وحيد خليلودزيتش، مهتمة بالتعاقد مع البالغ 26 عاماً.

وكان سليماني قد انضم الصيف الماضي إلى سبورتينغ لشبونة قادما من شباب بلوزداد الجزائري مقابل 300 ألف يورو فقط، فيما يتميز اللاعب بالسرعة والانطلاقات الرائعة، وهو ما أزعج الدفاعات الألمانية التي فازت بصعوبة 2-1 على الجزائر ضمن دور الستة عشر.