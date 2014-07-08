الإسباني خوان جاريدو مدرباً للأهلي المصري

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع الإسباني خوان جاريدو مدرب فياريال وريال بيتيس السابق خلفا للمدرب المؤقت فتحي مبروك.

وتولى مبروك المسؤولية مؤقتا مطلع مايو/أيار الماضي خلفا للمدرب السابق محمد يوسف وقاد الأهلي للفوز بالدوري أمس الاثنين للمرة 37 في تاريخه بعد تصدره لدورة رباعية لتحديد البطل بعد أن قام بتصعيد العديد من الوجوه الشابة الواعدة للفريق الأول من فرق الناشئين في النادي التي كان يشرف عليها.

وقال علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة في مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام والجماهير إن الأهلي تعاقد مع جاريدو (45 عاما) لمدة موسمين دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وأضاف: "التعاقد مع جاريدو استغرق وقتا طويلا ليس لتردد المدير الفني حول قيادة الأهلي أو لأية أمور مادية بل لتردد جاريدو حول الاستقرار وأسرته في مصر".



وتابع "التواصل مع جاريدو عبر السفارة المصرية في إسبانيا وتوضيح الصورة الحقيقية في مصر ساعد في إنهاء التوقيع مع المدرب الإسباني قبل انطلاق الدورة الرباعية لتحديد البطل في مصر".

واستطرد "رغبة الأهلي في الإعداد لفريق شاب واعد هو الدافع للتعاقد مع جاريدو بسبب تجربته الناجحة في الدوري الإسباني مع فياريال وريال ييتيس."

وتوج الأهلي بطلا للدوري المحلي بعدما تعادل بدون أهداف مع منافسه المباشر سموحة في ختام الجولة الأخيرة للدورة الرباعية الحاسمة للقب.

وهذا هو أول موسم يكتمل فيه الدوري المصري منذ 2011 بسبب الظروف الأمنية في مصر وكان الأهلي وقتها البطل أيضا.

وأحرز الأهلي بذلك لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي من جهته قال جاريدو إنه جاء الى مصر من أجل تحقيق البطولات.

وأضاف "أعرف أن الأهلي فريق بطولات في مصر وإفريقيا ولقد جئت الى هنا من أجل تحقيق بطولات." وأشار الى أنه تعرف على أداء عدد كبير من لاعبي الأهلي من خلال متابعة مباريات الدورة الرباعية الى جانب مشاهدة بعض شرائط

الفيديو.



وأضاف "سوف أبدأ مهمتي مع الفريق على الفور وبمرور الوقت سأتعرف على جميع اللاعبين للوقوف على إمكانياتهم".