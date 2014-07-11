الصربي دراجان مدرباً للنجم الساحلي التونسي

أعلن نادي النجم الساحلي، الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، أنه تعاقد، أمس الخميس، مع المدرب الصربي دراجان ستويكوفيتش لمدة عام قابل للتمديد خلفا للفرنسي روجيه لومير.

وقال النجم الساحلي في موقعه على الإنترنت "توصلت إدارة النادي لاتفاق مع المدرب الصربي دراجان ستويكوفيتش لتولي الجهاز الفني للفريق الأول بدلا من الفرنسي روجيه لومير".

وأضاف النجم الساحلي أن المدرب الصربي "وقع عقدا لمدة عام واحد قابل للتمديد بشروط"، لكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ويأمل النجم الساحلي الذي لايزال ينافس في كأس الاتحاد الإفريقي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي المصري وسيوي سبور من ساحل العاج ونكانا رد ديفلز الزامبي في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

كما يتطلع النجم الساحلي للمنافسة بجدية على لقب الدوري التونسي الموسم المقبل بعد أن غاب عنه منذ 2007. وكان النجم الساحلي تمسك ببقاء الفرنسي روجيه لومير الذي قاده للتتويج بلقب بطولة كأس تونس، لكن المدرب المخضرم اختار الرحيل عن النادي.

وسبق للمدرب الصربي (53 عاما) تولي الإشراف على مستقبل المرسى ونادي حمام الأنف وشبيبة القيروان في الدوري التونسي.