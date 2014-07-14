العين يتعاقد مع فوزي ويغلق باب الانتقالات

أعلن نادي العين المنتمي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع لاعب منتخب الإمارات محمد فوزي من منافسه بني ياس لمدة ثلاث سنوات واستعادة لاعبه الفرنسي كيمبو إيكوكو من الجيش القطري بعد انتهاء فترة إعارته.

وقال العين بطل كأس رئيس الإمارات وسادس ترتيب دوري المحترفين في الموسم المنصرم في بيان إنه أغلق ملف التعاقدات للموسم الكروي الجديد بعد ضم راشد عيسى من الوصل والسلوفاكي ميروسلاف ستوتش من فناربخشة التركي والكوري الجنوبي لي ميونج جو.

وقال محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إن مدرب الفريق الكرواتي زلاتكو داليتش "أبدى رغبته بضم فوزي لأنه يجيد اللعب في عدة مراكز ونأمل أن يمثل اللاعب الإضافة المرجوة للفريق".

وإضاف "محمد فوزي من اللاعبين المهمين بالتشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات كما أنه من العناصر المؤثرة إذ يمتلك مواصفات خاصة تتمثل في شخصيته الجيدة وحضوره الفني الرائع على المستطيل الأخضر إلى جانب الخبرة التي اكتسبها أخيرا مع ناديه والمنتخب".

وتابع "بناء على رؤية المدرب عملت الإدارة على استقدام اللاعبين الذين نأمل أن يتمكنوا من إحداث الفارق بداية براشد عيسى ولي ميونج جو مرورا بميروسلاف ستوتش وصولا لمحمد فوزي وبرغم أن العدد محدود في التعاقدات إلا أنها جاءت وفقا لحاجة الفريق."

وأشار حماد إلى أن الدولي الغاني أسامواه جيان سينضم إلى صفوف العين في مرحلة الاعداد الثانية التي تتخللها البطولة الدولية التي يخوض فيها العين مباراتين الأولى أمام الكويت الكويتي 23 الشهر الجاري والثانية أمام النصر السعودي 25 من الشهر ذاته.

ومقابل صفقة انتقال فوزي استغنى العين عن اللاعبين بندر الاحبابي وعبد السلام محمد لصالح نادي بني ياس. ويستعد العين الذي يعسكر حاليا في إيطاليا لملاقاة الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا.