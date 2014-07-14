رادوي وكوزمين يجتمعان "مرة رابعة"

سيجتمع ميريل رادوي مرة أخرى بمدربه القديم كوزمين اولاريو بعد أن أعلن الأهلي بطل دوري المحترفين الاماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين

تعاقده مع لاعب الوسط الروماني المخضرم قادما من الغريم التقليدي العين.وقال الأهلي في بيان بموقعه على الانترنت إنه سيعلن تفاصيل الصفقة في مؤتمر صحفي سيعقده في وقت لاحق اليوم الاثنين.



وترك رادوي (33 عاما) ستيوا بوخارست الذي لعب له لثماني سنوات بين 2000 و2008 تحت قيادة كوزمين في اخر موسمين، وبعدها ترك بلاده لينضم الى الهلال السعودي في 2009 لفترة قصيره مع ذات المدرب، ثم تركه بعد عامين للانضمام الى العين مع مدربه الروماني اولاريو.



وانتقل اولاريو الى الغريم الأهلي في الموسم الماضي وتبعه رادوي هذا العام بعد انتهاء عقده مع العين.