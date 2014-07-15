طارق التائب ينتقل إلى صفوف معيذر القطري

تعاقد نادي معيذر القطري مع اللاعب الليبي طارق التائب على أن يعقد مؤتمر صحافيا، مساء اليوم الثلاثاء، لتوقيع العقد رسميا مع اللاعب والكشف عن مدة العقد.

وكان معيذر قد صعد الموسم الماضي إلى الدوري القطري للمرة الأولى في تاريخه، لكنه لم يستطع البقاء وهبط مع نهاية الموسم، وجاء تعاقده مع التائب أملاً في العودة من جديد إلى الدرجة الأولى.

ويعتبر طارق إبراهيم التائب أحد أبرز لاعبي كرة القدم في ليبيا والمنطقة العربية والإفريقية، ولد بالعاصمة الليبية طرابلس في 25 فبراير 1977، برزت مواهبه الكروية مبكراً، فالتحق بفئة البراعم بنادي الأهلي طرابلس سنة 1988، تدرج في الفئات العمرية حتى لعب في الفريق الأول سنة 1994.

انتقل من الأهلي بطرابلس إلى البرتغال، ثم إلى نادي الصفاقسي التونسي، ثم النجم الساحلي التونسي، ثم إلى النادي الإفريقي التونسي، ومن ثم عاد إلى النادي الصفاقسي التونسي موسم 2002-2003 الذي فاز معه بالبطولة العربية للأندية سنة 2004، وبعدها انتقل إلى نادي غازي عنتاب سبور التركي، ونادي الهلال السعودي، ونادي الشباب السعودي، وفي عام 2010 قرر العودة لناديه الأم الأهلي طرابلس، وذلك لأنه عزم أثناء رحلة احترافه الخارجية أن يكون نهاية مشواره الاحترافي في هذا النادي.