الترجي يضم العاجي كوليبالي

أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه ضم إلى صفوفه فوسيني كوليبالي لاعب وسط الاتحاد المنستيري بناء على عقد لمدة أربعة أعوام.

وقال الترجي في موقعه على الإنترنت إن كوليبالي وهو من ساحل العاج أصبح رسميا لاعبا في الترجي، وأضاف النادي أن كوليبالي (24 عاما) وقع عقدا مدته أربعة أعوام ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2018.

وكوليبالي هو ثالث لاعب يضمه الترجي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تعاقده مع المدافع محمد علي اليعقوبي والمهاجم موسى ماريجا.

ويأمل الترجي في مواصلة سيطرته على الدوري المحلي في الموسم المقبل والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وبلغ الترجي دور المجموعتين في أهم بطولات الأندية الإفريقية وينافس حاليا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب مواطنه الصفاقسي ووفاق سطيف الجزائري وأهلي بنغازي الليبي.