الاتحاد المصري ينقل نهائي الكأس إلى القاهرة

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس إن استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة سيستضيف مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وسموحة بعد غد السبت.



ويقول ثروت سويلم مدير الاتحاد لرويترز "الجهات الأمنية لم توافق على اقامة المباراة على استاد القاهرة وتمت مخاطبة الامانة العامة للقوات المسلحة والتي وافقت على استضافة المباراة باستاد الدفاع الجوي."





وتابع "ستقام المباراة بدون جمهور مع السماح لوسائل الاعلام والصحفيين بتغطيتها الى جانب حضور عدد من مسؤولي وأعضاء مجلس ادارة الناديين."





وكان الاتحاد المصري رضخ لضغوط ناديي الزمالك وسموحة وقرر اقامة النهائي في القاهرة بدلا من أسوان التي كان مقترحا استضافتها للمباراة في افتتاح استادها الجديد.





وجددت أسوان التي تبعد بنحو 800 كيلومتر إلى الجنوب من القاهرة استادها الصغير وقال مسؤولون رياضيون بها إنهم يأملون في استضافة المباراة النهائية للكأس.





لكن مسؤولي الزمالك وسموحة عارضا اللعب هناك خاصة وان درجة الحرارة تقترب خلال فصل الصيف في أسوان من 50 درجة مئوية.

