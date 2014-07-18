الفجيرة يضم "ساحر تشيلي"

أعلن الفجيرة الصاعد حديثا الى دوري الدرجة الاولى الاماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع التشيلي خورخي فالديفيا لاعب وسط بالميراس البرازيلي دون ذكر تفاصيل عن العقد. وأكد النادي "وصول فالديفيا الى الامارات وسيتم تقديمه في مؤتمر صحافي يعقد غدا السبت".



ويعد فالديفيا (30 عاما) من اللاعبين المعروفين في الامارات بعدما سبق له اللعب في العين من 2008 حتى 2010 بعد صفقة هي الاغلى في تاريخ الدوري المحلي وبلغت 17 مليون يورو.

ويحظى فالديفيا باحترام كبير لدى الجمهور الاماراتي الذي اطلق عليه لقب "الساحر" بالنظر الى المهارات العالية التي يملكها.



وعزز الفجيرة الذي صعد الى دوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الثاني في الثانية صفوفه حيث أبقى على خدمات اللبناني حسن معتوق وضم مهاجم العين السابق العاجي ابوبكر سانغو والمخضرم سبيت خاطر قادما من الجزيرة.



وكان فالديفيا قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده تشيلي بعد مشاركته في صفوفه في مونديال البرازيل 2014، وبعث فالديفيا بتغريدة عبر مدونة تويتر أمس الخميس جاء فيها "سئلت ما اذا كنت قررت ترك المنتخب وجوابي هو نعم".



وأضاف "شكرا على كل شيء واعتذر عن الاخطاء التي يمكن ان اكون قد ارتكبتها. اعتبارا من اليوم فانا واحد منكم كأحد انصار المنتخب واتمنى التوفيق لجميع زملائي ولتشيلي".



ولعب فالديفيا اساسيا في المباراة الاولى امام استراليا وسجل الهدف الثاني (3-1)، ودخل بديلا في المباراتين الثانية والثالثة امام اسبانيا (2-صفر) وهولندا (صفر-2).

