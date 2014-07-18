50 ألف يورو.. مكافأة كل لاعب جزائري

أفادت تقارير إخبارية أن اتحاد الكرة الجزائري، صرف يوم الجمعة مكافآت التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كاس العالم التي اقيمت بالبرازيل في حسابات اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وأوضحت التقارير أن كل لاعب حصل على مكافأة بقيمة 50 الف يورو، فيما حصل المدير الفني السابق لمحاربي الصحراء البوسني وحيد خليلودزيتش على مكافأة مضاعفة (100 ألف يورو)، بينما حصل مساعديه نور الدين قريشي وعبدالحفيظ تاسفاوت على 15 ألف يورو لكل منهما. وتراوحت مكافآت بقية اعضاء الجهاز الفني بين 10 آلاف و15 ألف يورو.

وتم استثناء بقية اعضاء الاجهزة الاخرى من هذا القرار بحجة انهم تلقوا في وقت سابق مكافآت التأهل الى مونديال البرازيل.

في سياق متصل، أوضحت صحيفة "الهداف" أن مكافأة رئاسة الجمهورية ستصرف لاحقا للاعبين والأطراف الاخرى التي سيشملها هذا "التكريم"، مرجحة ان تكون بنفس قيمة مكافأة اتحاد الكرة أي 50 الف يورو لكل لاعب.

وحصلت المنتخبات التي وصلت إلى دور الـ16، على ثمانية ملايين يورو فيما يحصد كل منتخب فشل بالصعود من على ستة ملايين يورو فقط.