أديداس ترعى المنتخب الجزائري حتى 2018

توصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاتفاق مع الشركة الألمانية للملابس والمستلزمات الرياضية "أديداس" لرعاية محاربي الصحراء في الأعوام الأربعة المقبلة وفقا لتقرير إخباري نشر اليوم السبت.

وأوضحت صحيفة "لوبيتور" الرياضية أن المفاوضات بين الطرفين توجت باتفاق نهائي، وأن اتحاد الكرة الجزائري فضل عرض "أديداس" على عرض شركة "بوما"، التي سينتهي عقدها مع الاتحاد بنهاية العام، بعدما قدمت الشركة الأولى مزايا مضاعفة. وذكرت أن التوقيع على العقد سيتم الشهر المقبل بمدينة نورنبرج الألمانية.

وأضافت الصحيفة أن أديداس ستساهم في تسديد بعض مكافآت لاعبي المنتخب الأول في حالات التأهل لنهائيات كأسي العالم وإفريقيا أو التتويج بلقب كأس إفريقيا، بخلاف التكفل بجزء من تكاليف المعسكرات الخارجية لـ"الخضر" وتنظيم مباراة ودية للفريق مع أحد المنتخبات الكبيرة التي ترعاها الشركة كألمانيا وإسبانيا والأرجنتين.