البرازيلي تاباتا يكمل عقد محترفي السد القطري

المصدر: الدوحة - أ ف ب

أكمل السد بطل كأس أمير قطر لكرة القدم عقد محترفيه الأجانب، بمواصلة ضم البرازيلي رودريغو تاباتا قائد الريان للموسم الثاني على التوالي على سبيل الإعارة. وأعلن الموقع الرسمي للسد أن تاباتا التحق بتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكان تاباتا انتقل على سبيل الإعارة الى السد في كانون الثاني/يناير الماضي بعد تراجع مستواه مع الريان. ونجح البرازيلي مع السد في استعادة مستواه، وساهم في فوز الفريق بكأس الأمير، والوصول الى ربع نهائي دوري أبطال آسيا حيث يلتقي مع الهلال السعودي في 19 آب/أغسطس المقبل و26 منه في الرياض والدوحة على التوالي.

وتاباتا هو المحترف الرابع في صفوف السد الى جانب مواطنه موريكي الذي تعاقد مع النادي أخيرا، مع بقاء الجزائري نذير بلحاج أفضل لاعب الموسم الماضي والمدافع الكوري الجنوبي سو لي في صفوف النادي.

وانضم تاباتا الى الريان في عام 2011 وفاز معه بكأس الأمير مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة.