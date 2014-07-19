الفرنسي جوركوف مدرباً للمنتخب الجزائري

أعلن اتحاد الكرة الجزائري اليوم السبت انه عين الفرنسي كريستيان جوركوف مدربا جديدا للفريق الأول ومنتخب المحليين بدءا من أول أغسطس المقبل، خلفا للبوسني وحيد خليلودزيتش الذي فضل عدم تجديد عقده بعد نهاية كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل.

وذكر الاتحاد على موقعه الإلكتروني في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي، أن يزيد منصوري اللاعب الدولي السابق وأحد أعضائه عين مشرفا عاما على المنتخب في حين تم الإبقاء على حسان بلحاجي في منصب مدرب الحراس على أن يتم تعيين المدرب المساعد الذي سيكون جزائريا، والمعد البدني في وقت لاحق.

وقاد البوسني وحيد خليلوزيتش، محاربي الصحراء إلى دور الستة عشر، وسط مشاكل سابقة واختلاف واضح لوجهات النظر بين المدرب والاتحاد الجزائري لكرة القدم، وسط مطالبة جماهيرية بالإبقاء على خليلوزيتش الذي فضل الانتقال وتولي تدريب طرابزاون التركي.